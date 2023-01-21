Meteoroloji açıkladı! 1 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Burdur'un doğusu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN GÜNEYİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

EDİRNE: 15, Parçalı zamanla çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

MANİSA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 20, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

MERSİN: 20, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 16, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 20, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı bulutlu.

AĞRI: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 8, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 6, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 14, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 12, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 13, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu ve açık.