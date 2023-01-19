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Meteoroloji'den bir bölge için sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre kıyı Ege'de yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışın Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla'da etkili olacağı bildirildi

Meteoroloji'den son dakika açıklaması: O bölgeye sağanak yağış geliyor! - Haberler
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AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

10 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Meteoroloji sağanak yağışla ilgili olarak 10 kent için de "sarı" alarm uyarısında bulundu.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT UYARISI

AA'da yer alan habere göre açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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