Meteoroloji'den önemli uyarı! Yurt genelinde yağış var! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç),Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Siirt, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK GÜNEYDE VE DOĞUDA AZALIYOR

Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumları ise şöyle olacak:

ANKARA: 6, Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

KOCAELİ: 10, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 12, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

ADANA: 17, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı.

HATAY: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı bulutlu.

KONYA: 3, Çok bulutlu, aralıklı arla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS: 4, Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı.

BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ZONGULDAK: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ARTVİN: 9, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

HAKKARİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 22, Parçalı, zamanla çok bulutlu.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 18, Parçalı, zamanla çok bulutlu.