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Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat! MGM hava durumu raporu ile 21-22 Kasım hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları biraz düşerken sağanak beklenen Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15, İzmir'de ise 20 derece olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Marmara, Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 60 km'yi, Doğu Karadeniz'de ise 70 km'yi bulacak

Hava durumu son dakika | Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat! MGM hava durumu raporu ile 21-22 Kasım hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı! Ankara, İstanbul, İzmir... Yarına dikkat!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan verilere göre yarın yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların İzmir'den Hatay'a uzanan Akdeniz kıyısında gök gürültülü olacağı öğrenildi.

MARMARA'NIN TAMANINDA SAĞANAK VAR

Başkent'te de yarın yağmur beklendiği öğrenilirken sıcaklıkların biraz düşerek 15 derece olacağı bildirildi. Ankara ve İzmir'in yanı sıra yarın İstanbul, Bursa, Kocaeli'nde de sağanak bekleniyor.

ÜÇ BÖLGEDE KUVVETLİ RÜZGAR

Öte yandan yarın Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli rüzgar, hafif fırtına beklendiği de bildirildi. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da rüzgarın hızı 60 km'yi, Doğu Karadeniz'de ise 70 km'yi bulacak.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre yarın illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15/9 Yağmurlu.

İSTANBUL: 15/12 Yağmurlu.

İZMİR: 20/13 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21/15 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 24/16 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 19/11 Gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 17/9 Yağmurlu.

ESKİŞEHİR: 16/8 Yağmurlu.

TRABZON: 24/18 Yağmurlu.

KARS: 14/-3 Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 12/0 Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 17/6 Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 18/11 Parçalı bulutlu.

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