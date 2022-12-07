Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın ve cuma günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Yapılan son tahminlere göre yarın sağanak beklenen illerimiz ve hava durumu şöyle olacak:
ANKARA: 13, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 14, Sağanak yağışlı
İZMİR: 17, Sağanak yağışlı
BURSA: 17, Sağanak yağışlı
MUĞLA: 13, Sağanak yağışlı
ANTALYA: 17, Sağanak yağışlı
AYDIN: 18, Gök gürültüsü sağanak yağışlı
MERSİN: 20, Sağanak yağışlı
HATAY: 14, Sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 11, Sağanak yağışlı
MALATYA: 9, Sağanak yağışlı
ELAZIĞ: 10, Sağanak yağışlı
BİNGÖL: 10, Sağanak yağışlı
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