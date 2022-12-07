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Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor! - Son dakika haberleri
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Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre yarın altı bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Marmara, Ege ve Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel ve taşkına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu

Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! Sağanak geliyor! - Son dakika haberleri
HABERTURK.COM

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yarın ve cuma günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre yarın sağanak beklenen illerimiz ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 13, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 14, Sağanak yağışlı

İZMİR: 17, Sağanak yağışlı

BURSA: 17, Sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Sağanak yağışlı

ANTALYA: 17, Sağanak yağışlı

AYDIN: 18, Gök gürültüsü sağanak yağışlı

MERSİN: 20, Sağanak yağışlı

HATAY: 14, Sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 11, Sağanak yağışlı

MALATYA: 9, Sağanak yağışlı

ELAZIĞ: 10, Sağanak yağışlı

BİNGÖL: 10, Sağanak yağışlı

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