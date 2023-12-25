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        Haberler Televizyon Hava Saldırısı filminin konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hava Saldırısı filminin konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler?

        Hava Saldırısı filmi 25 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Feng Xiao'nun oturduğu senaryosu Ping Chen tarafından kaleme alınan Hava Saldırısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hava Saldırısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 25.12.2023 - 18:34
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        Hava Saldırısı (The Bombing) filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren filminin başrolünü ünlü oyuncu Bruce Willis, Adrien Brody paylaşmaktadır. Peki, "Hava Saldırısı filminin konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

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        HAVA SALDIRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        1940'ta, 2. dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.

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        HAVA SALDIRISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Wei Fan - Uncle Cui

        Bruce Willis - Jack

        Song Seung-Heon - An Minxun

        Simon Yam - Air Defense Comander

        Nicholas Tse - Lei Tao

        Ye Liu - Xue Gangtou

        William Chan - Cheng Ting

        Eric Tsang -

        Shengyi Huang - Du Mei

        Janine Chang - Qian Xue

        Xiaoqing Liu

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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