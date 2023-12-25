Hava Saldırısı filminin konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler?
Hava Saldırısı filmi 25 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Feng Xiao'nun oturduğu senaryosu Ping Chen tarafından kaleme alınan Hava Saldırısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hava Saldırısı filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Hava Saldırısı (The Bombing) filmi sinema perdesinin ardından, televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren filminin başrolünü ünlü oyuncu Bruce Willis, Adrien Brody paylaşmaktadır. Peki, "Hava Saldırısı filminin konusu nedir? Hava Saldırısı filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
HAVA SALDIRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?
1940'ta, 2. dünya Savaşı sırasında geçen filmde farklı hikayelere ve geçmişlere sahip olan 5 Çin vatandaşı, ordu için büyük önem taşıyan bir silahı korumak adına Japonya Hava Kuvvetleri'nin amansız saldırılarına direniyor.
HAVA SALDIRISI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Wei Fan - Uncle Cui
Bruce Willis - Jack
Song Seung-Heon - An Minxun
Simon Yam - Air Defense Comander
Nicholas Tse - Lei Tao
Ye Liu - Xue Gangtou
William Chan - Cheng Ting
Eric Tsang -
Shengyi Huang - Du Mei
Janine Chang - Qian Xue
Xiaoqing Liu