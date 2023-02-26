Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artmaya devam ederek, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Orta Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, yer yer 90 km /saat) şeklinde esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 16
İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu 18
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 20
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18
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