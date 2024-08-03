Hava yolu şirketleri, güvenlik gerekçesiyle İsrail ve Lübnana uçuşlarını askıya alıyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini de etkiledi.

United ve Delta Havayolları İsrail uçuşlarında değişikliğe gitti

Orta Doğu'da büyüyen güvenlik krizi sebebiyle ABD hava yolu şirketlerinden New York ile İsrail arasında haftada 14 sefer yapan United Havayolları, 6 Ağustos'a kadar İsrail seferlerini durdurdu.

Delta Havayolları, 2 Ağustos'a kadar İsrail uçuşlarını askıya almış, İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways (BA) de bu ülkeye dünkü uçuşlarını iptal etmişti.

Zürih ile Tel Aviv arasındaki uçuşlar, 8 Ağustos'a kadar "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle askıya alınırken, 29 Temmuz'da Zürih ile Beyrut arasındaki uçuşların askıya alınma süresi de 12 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Alman hava yolu firması Lufthansa, güvenlik gerekçesiyle Beyrut ve Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçulmayacağı ve daha önce alınan Beyrut'a uçmama kararının kapsamının da 12 Ağustos'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" kaydedildi.

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Air India, Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.