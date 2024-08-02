THY, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti - Güncel haberler

THY, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti - Güncel haberler

THY, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti Türk Hava Yolları, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Seferlerin sabah yapılacağı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:12 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL