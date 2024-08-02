THY, bu gece yapılacak olan İran seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Seferlerin sabah yapılacağı öğrenildi.
Giriş: 02.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:12
Türk Hava Yolları, İsrail ile İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bu gece İran'a planlanan seferlerini iptal ettiğini açıkladı. Seferlerin sabah yapılacağı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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