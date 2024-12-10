RÖTARLI UÇUŞ İÇİN NE KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK?

Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi. Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.