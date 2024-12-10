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        Haberler Bilgi Ekonomi Hava yolu şirketleri rötar tazminatı ne kadar, kaç TL, kimlere neden ve nasıl ödenir?

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Rötar yapan hava yolu şirketi yolcuta ne kadar tazminat ödeyecek?

        SHGM'nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre; artık rötar yapan hava yolu şirketleri yolcuya tazminat ödeyecek. Peki, rötar cezası ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:22
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        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek. Peki, yolculara ödenecek rötar tazminatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...

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        RÖTAR YAPAN HAVA YOLU ŞİRKETLERİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

        SHGM’nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'in (SHY-YOLCU) 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek.

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        RÖTARLI UÇUŞ İÇİN NE KADAR TAZMİNAT ÖDENECEK?

        Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi. Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak.

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