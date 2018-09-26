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Havalimanı güvenliğinden geçen tek silah!

Yaşadığımız iletişim çağında yanımızda ayırmadığımız, hatta 24 saat beraber olduğumuz mobil cihazların (Cep telefonu ve tabletlerin) her geçen gün farklı bir yönü ortaya çıkıyor. En ilginci ise akıllı telefonların ‘Bir HAARP Silahı’ olarak kullanılabileceğine dair değerlendirmelerin yapılması. Habertürk'ten Güntay Şimşek'in yazısı...

26.09.2018 - 12:28 | Güncelleme:

Bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapanların bu yöndeki uyarıları, mobil cihazları nasıl kullanmamız gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi gerektiriyor. Çünkü, bu işe kafa yoran uzmanlar cep telefonunun temel fonksiyonunun, GSM ve WIFI şebekeleri üzerinden iletişim kurmak olduğunu ancak cihazlarda hem GSM kuleleri hem de Wi-Fi Access Point'ler ile iletişim kurabilecek antenler mevcut olduğuna dikkat çekiyor. Wi-Fi veya GSM sinyallerinin, radarların çalışma tekniğine benzer şekilde özel uygulamalarla bir hedefe yönlendirilmesi halinde ciddi problemlerin olacağını vurgu yapıyorlar.

KALP KRİZİNE VEYA YÜKSEK TANSİYONA SEBEP OLABİLİR Mİ?

Mesela uçak kullanan bir pilota, alt kattaki komşuya veya önemli pozisyondaki bir şahsa, güvenlik personeline sinyallerin yönlendirilmesi halinde kalp krizine sebep olacağı belirtiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Veya olabilir mi?

GSM veya Wi-Fi sinyalleri, bir hedefe yönlendirilir ve yansıyıp geri dönen sinyaller özel bir uygulama (IOS için Objective-C, Android için JAVA) ile okunup görüntüye çevrilmesi halinde hedefte ciddi sorunlar ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor. Diğer bir ifadeyle artık mobil cihazların silah gibi kullanılma dönemine geçildiği vurgulanıyor.

Verilen örneklerden anlaşılan tehlikenin boyutu çok ciddi. Çünkü radarın çalışma mantığıyla aynı şekilde mobil cihazlar kullanılabiliyor. El radarının bir hedefe yönlendirilmesi halinde, kısa süre sonra o hedefte nasıl ciddi problemler başlıyorsa, artık mobil cihazlarda elde dolaşan bir tehlikeli radar gibi kullanılabilir. Bir kişi hedeflendiğinde onun kalp krizine veya yüksek tansiyonuna rahatlıkla sebep olacağının altı çiziliyor.

Mobil cihazların, teknoloji çağında üstlendiği yeni misyon sebebiyle yakında insanlar, yanında oturan ve mobil cihazdan kulaklık ile müzik dinleyenden veya elinde cihazla meşgul olanlardan bile endişe etmeye başlayacak. Böylece akıllı cep telefonları da masumiyetini kaybedecek. Belki bu tarz tehlikelere karşı yeni cihazlara, yeni uygulamalara, sistemlere veya mekânlarda özel donanımlara ihtiyaç duyulacak.

Mobil cihazların içinde gizlenmiş konumda olan (Teknolojik ve estetik sebeplerden) GSM ve WIFI antenleri (Bluetooth ve GPS'i antenleri şu aşamada değerlendirecek konumda değil) frekans bantları sayesinde duvarlardan geçebildiği için her ikisi için de hem gönderici (Transmitter = TX) hem de alıcı (Receiver = RX) olmak üzere 2 anten bulunuyor. Sesin ya da datanın TX anteni üzerinden en iyi çeken GSM/Wi-Fi şebekesine gönderilip ve gelen sinyalleri de RX anteni üzerinden alınması iletişim çağında işin kötü yönlere dönüşmesinin de anahtarı konumunda.

Üç GSM operatörümüz, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom uzmanlarının bu hususta bir çalışması varsa lütfen bizi aydınlatsınlar. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) yetkililerinin de dikkatini bu konuya çekmekte fayda var.

PEKİ VATANDAŞ İÇİN ÇÖZÜM NEDİR?

Tamam mobil cihazlar silah gibi kullanılabilir de havalimanındaki güvenlik personeli, uçakta pilot, kabin memuru, alt kattaki komşu, otobüsteki vatandaş, işyerindeki arkadaş ne yapsın? Nasıl önlem alsın? Alamaz, çünkü çözümü yok.

Buna benzer bir konuyu yabancı kaynaklarda da gördüğüm için Türkiye’deki Kemmottron Bilgi Sistemi uzmanlarının uyarılarını dikkat aldım. Mesela yabancı kaynakta benzer mantıklı hava araçlarına nasıl zarar verilebileceğini anlatılıyordu ama önlem konusunda bir şeyin olmadığı belirtiliyordu.

Mobil cihazların yukarıda saydığım riskleri konusunda da şu an itibariyle vatandaşın ulaşabileceği bir çözüm yok. Hatta istihbarat servislerinde de olması umuluyor. Düşünsenize bir devlet adamına bu şekilde saldırıldığını! Dolayısıyla konu hassas ve ciddi. Hatta ileri derecede casusluk ve terör kapsamında detaylar içeriyor.

YATAK ODANIZA SOKMAYIN

Ben size kendi çözümümü söyleyeyim. İşiniz olmadığı sürece akıllı telefonlarla veya tabletlerle yakın olmayın. Yatak odanıza sokmayın. Bulunduğunuz yerlerde aranıza mutlaka mesafe koyun. Sonra sabredin bakalım iletişim çağında neler olacak?

 

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