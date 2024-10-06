Havaya açılan ateşte mermi isabet eden damat hastanelik oldu Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu merminin isabet ettiği damat yaralandı. Jandarma, tabanca ile havaya ateş eden kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı Giriş: 06.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:35 facebook

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