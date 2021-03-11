Havuç suyunun saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Bu nedenle bu kadar zengin olan bir besini sık sık tüketmemiz gerekmektedir. Ancak bu besin genel olarak yemeklere ve salatalara katılarak kullanılır. Akciğer kanserinden kalp krizine, kronik baş ağrısından Alzheimera kadar önleyici etkileri bulunmaktadır.

Metabolizmayı hızlandırır; Havuç suyu ayrıca vücudunuzun yemeği enerjiye dönüştürdüğü oran olan metabolizmayı artırabilen safra salgısını arttırır. Safra, yağı yakan bir sıvıdır. 2006'daki bir çalışmaya göre, safra akışındaki bir artış, metabolizmayı hızlandırdı ve kilo vermeyi kolaylaştırdı.

Havuç suyu ayrıca vücudunuzun yemeği enerjiye dönüştürdüğü oran olan metabolizmayı artırabilen safra salgısını arttırır. Safra, yağı yakan bir sıvıdır. 2006'daki bir çalışmaya göre, safra akışındaki bir artış, metabolizmayı hızlandırdı ve kilo vermeyi kolaylaştırdı. Göz sağlığı için etkilidir; Havuç suyu, en güçlü antioksidanlardan biri olan A vitamini türü olan iyi bir beta-karoten kaynağıdır. A Vitamini göz yüzeyinin korunmasına yardımcı olur ve güçlü görmeye katkıda bulunur. Havuç suyu içmek, maküler dejenerasyon, katarakt ve körlük gibi çeşitli göz bozukluklarını önleyebilir. Havuç ayrıca, göze zarar veren ışıktan koruyan bir antioksidan olan lutein içerir.

Havuç suyu, en güçlü antioksidanlardan biri olan A vitamini türü olan iyi bir beta-karoten kaynağıdır. A Vitamini göz yüzeyinin korunmasına yardımcı olur ve güçlü görmeye katkıda bulunur. Havuç suyu içmek, maküler dejenerasyon, katarakt ve körlük gibi çeşitli göz bozukluklarını önleyebilir. Havuç ayrıca, göze zarar veren ışıktan koruyan bir antioksidan olan lutein içerir. Cilt sağlığını iyileştirmeye yarar;Döküntü veya sedef hastalığı gibi cilt problemleriniz varsa diyetinize havuç suyu eklemek cildinizin görünümünü iyileştirebilir. Havuç, iyileştirici özelliklere sahip olan C vitamini içerir. Cildin yaralardan ve darbeden kaynaklı hasarının, daha hızlı iyileşmesini sağlar. Havuçlardaki beta karoten de cilt iltihabını azaltır, bu da iyileşme sürecini hızlandırır.

Kuvvetli bağışıklık sistemi; Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için günlük diyetinize havuç suyu ekleyin ve fiziksel sağlığınızı koruyun.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmak için günlük diyetinize havuç suyu ekleyin ve fiziksel sağlığınızı koruyun. Güçlü bağışıklık sistemi; Havuç, vücudunuzun serbest radikallerle, hücre hasarlarıyla ve enflamasyonla savaşmasına yardımcı olan antioksidanlar içerir. Havuç suyunda bulunan C Vitamini ayrıca soğuk algınlığı ve grip mevsimini iyi ve sağlıklı geçirmenize yardımcı olur.

Kansere karşı savaşır; Kanser anormal hücreler oluşturduğunda ve kontrol edilemeyen şekilde çoğaldığında gelişir. Antioksidanlar hücre hasarını durdurmaya yardımcı olduklarından, havuç suyu çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

Kanser anormal hücreler oluşturduğunda ve kontrol edilemeyen şekilde çoğaldığında gelişir. Antioksidanlar hücre hasarını durdurmaya yardımcı olduklarından, havuç suyu çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir. Düşük kolesterol; Kolesterolünüzü kontrol etmekte sorun yaşıyorsanız veya kolesterolünüzü ilaçsız kontrol etmek istiyorsanız, diyetinize havuç suyu eklemeyi düşünün. Mükemmel bir potasyum kaynağı olan havuç suyu, sağlıklı bir kolesterol seviyesini korumanıza yardımcı olabilir. Düşük kolesterol düzeyleri kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltır. Reçeteli ilaçları kesmeden önce doktorunuzla konuşun.

Kolesterolünüzü kontrol etmekte sorun yaşıyorsanız veya kolesterolünüzü ilaçsız kontrol etmek istiyorsanız, diyetinize havuç suyu eklemeyi düşünün. Mükemmel bir potasyum kaynağı olan havuç suyu, sağlıklı bir kolesterol seviyesini korumanıza yardımcı olabilir. Düşük kolesterol düzeyleri kalp hastalığı ve felç riskinizi azaltır. Reçeteli ilaçları kesmeden önce doktorunuzla konuşun. Sağlıklı bir hamilelik için; Hamilelik sırasında ve sonrasında havuç suyu içmek de faydalıdır çünkü kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve tabii ki A vitamini ile doludur. Kalsiyum fetüsünüzün güçlü kemikler ve kıkırdak geliştirmesine yardımcı olurken, folat doğum kusurlarını önler.

Hamilelik sırasında ve sonrasında havuç suyu içmek de faydalıdır çünkü kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve tabii ki A vitamini ile doludur. Kalsiyum fetüsünüzün güçlü kemikler ve kıkırdak geliştirmesine yardımcı olurken, folat doğum kusurlarını önler. Daha sağlıklı ve güçlü bir zihin için;Havuç suyundaki beta-karoten bilişsel işlevi de artırabilir ve yaşa bağlı bellek problemleri ve demans riskini azaltabilir. Oksidatif stres beyin hücresi hasarına bağlıdır ve beyin ve sinir hücreleri yenilenemediğinde ortaya çıkar.

Mide ve yemek borusunda yanmaya iyi gelir. Böyle bir probleminiz varsa tüketmeniz gerekir.

Unutkanlığınız var ise mutlaka havuç suyunun mucizelerinden faydalanmalısınız.

Kronik baş ağrısına, Migrene ve Alzheimer'a karşıdır.

Algılamayı güçlendirir.

Deri kanseri ve akciğer kanserini önler.

Kalp krizini önleyici, hareketli sperm sayısını arttırıcı, sperm oluşum yollarını ve sperm kanallarını açıcıdır.

İktidarsızlığa çözüm getirici ve önleyicidir.

Hamile bayanlarda amnisyon sıvısı arttırır.

Akciğer ve deri kanserini önler.

Havuç Suyu Nasıl Tüketilmelidir?

3 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra taze sıkılmış 1 bardak havuç suyu içilmelidir. 3 ay tamamlandıktan sonra haftada en fazla 2-3 defa tekrarlayın. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 bardak havuç suyu içmek alışkanlık haline getirilmelidir. Bundan sonra 6 ayda bir, 1 ay boyunca uygulanabilir.

Havuç suyunu içtikten sonra üzerine başka bir şey tüketilmemelidir. Taze hazırlanmalıdır. Şeker hastaları için havuç kürü önerilmemektedir.