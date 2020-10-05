Havuç; birçok vitamin ve mineral içeriğe sahip sağlığa faydalı bir sebzedir. Ayrıca; havuç bronzlaşmaya faydalı olmasıyla da dikkat çekiyor. Havucun bu etkisi içerdiği beta karoten maddesi sayesinde olmaktadır. Ancak tabi ki bunun için yağından faydalanmak gerekmektedir.

Havucu düzenli olarak tüketmek suretiyle bronzlaşma sağlayabilmek mümkündür. Ancak, bu biraz geç sonuç veren bir bekleyişe neden olur.

Havuçla bronzlaşmak için; havuç yağı ile kayısı yağını karıştırarak teninize uygulamanız gerekir. Bu karışımı 3 gün arayla düzenli olarak yapmalısınız. Bu sayede belli zaman sonra etkilerini görebileceksiniz.

Havuç yağına ayrıca; kakao yağı ve kayısı yağını ekleyerek daha hızlı ve etkili bronzluk sağlamak mümkün olmaktadır. Bu yağları kullanmadan önce yüksek koruma faktörlü kremi cildinize öncelikle uygulamanız gerekmektedir.

Uygulamadan önce vücudun kese yapılarak; ölü deriden arındırılması ve temizliğinin sağlanması gereklidir. Diğer türlü bronz etkileri daha çabuk ciltten kaybolacaktır.