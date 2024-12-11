Havuçlu kek tarifi: Havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Ana yemekten sonra öğünlerimizi süsleyen tatlılar, içeriğindeki çeşit çeşit malzemelerle sofralarımızdaki yerini almakta. Hızlı bir şekilde tatlı ihtiyacını gidermek isteyenler, internet üzerinden kek tariflerini aratmaktadır. Bu tarifler arasında havuçlu kek tarifi lezzetiyle öne çıkmaktadır. Havuçlu kek tarifi nasıldır? Havuçlu kek malzemeleri nelerdir? Havuçlu kek yapımı nasıldır? Havuçlu kek nasıl yapılır? İşte, merak edilen detaylar.

Havuçlu Kek Tarifi Çoğu zaman elimizin altındaki malzemelerle tatlı ihtiyacımızı gidermek isteriz. Zahmetli ve yorucu tatlılar, gözümüzde büyüyebilir ve üşengeçliğimizden dolayı yapımına başlamakta zorlanabiliriz. Bu sebeple özellikle kolay alternatiflere yönelir; zamandan tasarruf etmek isteriz. Şerbetli tatlılar, kimilerimizin tercihi dâhilinde değildir. Şerbetli tatlıların yerine hafif ya da sütlü tatlıları tercih edebiliriz. Kişisel bir tercih olsa da özellikle kek gibi tarifler çoğu zaman daha cezbedici olmaktadır. Kekin ağızda dağılan yapısı, yumuşaklığı ve kolay yapımı, pek çok zaman tercih sebeplerimiz arasındadır. Özellikle havuçlu kek yediden yetmişin herkesin sevdiği tatlar arasında yer alır. Havuçlu kek tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

REKLAM Kaç kişilik: 10 dilim

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika Havuçlu Kek Malzemeleri Kekin üzerinde belirleyici olan unsurlar malzemelerden geçmektedir. Kekin kabarması, tutması ya da kalıbından sıyrılması ancak doğru malzeme ölçekleriyle mümkündür. Kimi zaman kekimizin kabarmadığı için hüsrana düşebiliriz. Ya da kek kalıbından sıyrılmaması canımızı sıkabilir. Buradaki püf nokta kekin kıvamını almasıdır. Bunun için pişime süresi, malzeme ölçekleri ve kullanılan kabın özellikleri son derece önemlidir. Kek malzemeleri çoğumuzun evinde bulunan malzemelerden oluşmaktadır. Malzemelerin temini kolay olduğu için yapım aşaması da bir o kadar pratiktir. İşte, havuçlu kekin malzemeleri:

Kek için: 3 adet yumurta

3 adet rendelenmiş havuç

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı un

1 adet rendelenmiş limon kabuğu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin Kek kalıbını yağlamak için: REKLAM 1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı un Havuçlu Kek Yapımı Kek yapımına başlamadan önce malzemelere göz gezdirmeli, ölçeklerden sapmamaya dikkat edilmelidir. Malzemeleri temin ettikten sonra yapım aşaması en kolay aşamadır. Belirtilen önceliklere uyarak malzemeler dâhil edilir ve kek yapımı tamamlanır. Lezzetiyle hafızanıza kazınacak, pratikliğiyle zaman tasarrufu sağlayacak havuçlu kekin yapımı:

Öncelikle 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şeker derin bir kapta mikser yardımıyla çırpılır. İçine 1 su bardağı ayçiçeği yağı, 1 çay bardağı süt, 1 adet rendelenmiş limon kabuğunu ilave edilir. 3 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış havuç eklenir ve çırpma işlemi sürdürülür. 2,5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tarçın ve 1 paket vanilin eklenir. Mikser yardımıyla çırpılır. Son olarak 1 su bardağı dövülmüş ceviz içini yapmış olduğunuz karışıma ekleyin ve spatula yardımıyla iyice karıştırın. Elde edilen kek harcı yağlanmış ve unla kaplanmış kalıba aktarılmalıdır. Önceden ısıtılmış 70 derece fırında, 40 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdiğiniz keki kalıbından çıkarıp servis edin. Dilerseniz üzerine pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!