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        Haberler Spor Diğer Boks Havvanur Kethüda, Dünya şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Havvanur Kethüda, Dünya şampiyonu!

        Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda finalde Kazak rakibini mağlup eden Havvanur Kethüda dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 00:26 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:26
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        Havvanur Kethüda, Dünya şampiyonu!
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        Trabzonspor formasıyla mücadele eden Havvanur Kethüde, 1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası’nda finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk’i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

        +81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda "En İyi Kadın Boksör" ödülüne layık görüldü.

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