Hawaii valisinden turistlere ''gelmeyin'' çağrısı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

NBC’nin aktardığı habere göre, Hawaii Valisi David Ige, hastaneler ve yoğun bakım üniteleri Covid-19 hastalarıyla dolmakta olduğu için turistlerden adaları ziyaret etmemelerini istedi.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan vali, "Şu anda seyahat etmek riskli bir zaman. Herkesten, sakinlerden ve ziyaretçilerden Hawaii'ye seyahati yalnızca temel ticari faaliyetlere indirmelerini istedim." açıklamasını yaptı.

"Adalara seyahat etmek için iyi bir zaman olmadığını biliyoruz.’’ ifadesiyle de sözlerine devam etti.

Vali David Ige, devletin 1, 8 milyon doz aşı uyguladığını, sakinlerin yüzde 70'inden biraz fazlası en az bir doz aşı olduğunu ve nüfusun yüzde 62'si tamamen aşılandığını aktardı.

Ige, adalara seyahat eden ziyaretçilerin risk oluşturduğunun altını çizdi. Kısa bir süre önce, Floridalı bir çift, Hawaii'de kendileri ve henüz aşı olmaya uygun olmayan iki çocukları için sahte Covid-19 aşı kartları sundukları iddiasıyla tutuklanmıştı.

Vali, gazetecilere verdiği demeçte, ‘‘Sağlık tesislerimizle daha iyi bir yere gelene kadar adalara seyahat etmekten vazgeçin." ifadesini kullanarak insanlardan adalara seyahatleri ekim ayı sonuna kadar kısıtlamalarını istedi.