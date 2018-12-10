Yönetim, teknik heyet ve kadro değişiklikleriyle 2018-2019 sezonuna büyük ümitlerle başlayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında küme düşme hattında yer alarak taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 yenilip kötü gidişatını sürdüren sarı-lacivertliler, küme düşme hattına gerileyerek beklentilerin çok uzağında kaldı.
15 HAFTADA, GEÇEN SEZONUN KAYIPLARINI GEÇTİ
Fenerbahçe, bu sezon 15 haftada kaybettiği puanlarla şimdiden geçen sezonun 34 maçlık periyoduna göre daha fazla puan yitirdi.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde geçen sezonu 72 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, 34 haftada toplam 30 puan yitirmişti.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ise 15 haftada 31 puan kaybetti.
GELEN GİDENİ ARATTI
Fenerbahçe'de, bu sezon takıma dahil edilen futbolcular gidenleri arattı.
Futbolcu satışında özellikle Josef de Souza ile Giuliano Victor de Paula'dan toplam 22,5 milyon avro kazanan sarı-lacivertliler, yaptığı hamlelerden fayda alamadı.
Giden isimlerin yerine 11 futbolcu transferi yapan sarı-lacivertliler, gelir gider dengesinde kar yapmasına rağmen, saha içinde performans olarak geriye gitti.
Yeni transferler Yassine Benzia, İslam Slimani, Diego Reyes, Andre Ayew, Michael Frey, Jailson, Harun Tekin istenen performansları sergileyemedi. Yeni transferlerden genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Berke Özer'e ligde şans gelmezken, Barış Alıcı ise forma şansını iyi değerlendiremedi.
Bonservisi elinde olan ve düşük bir maliyete transfer edilen Tolga Ciğerci de sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.
AĞIR YENİLGİLER YAŞADI
Fenerbahçe Futbol Takımı, bu sezon kısa bir sürede ağır yenilgilerle karşı karşıya kaldı.
Süper Lig'in ilk maçında galibiyet alan, ardından üst üste 3 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, sonraki süreçte istikrarsız periyottan bir türlü çıkamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
Ligde 15 haftada tek galibiyeti bulunan son sıradaki Çaykur Rizespor, bu galibiyeti 7. haftada sarı-lacivertli takıma karşı 3-0'la elde etti.
Ligde 10. haftada Kadıköy'deki MKE Ankaragücü yenilgisinin (3-1) ardından teknik direktör Phillip Cocu ile yollar ayrıldı. Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman'la yola devam eden Fenerbahçe, son 5 haftalık periyotta tek galibiyet elde etti.
Süper Lig'de yaşadığı olumsuz sonuçlara rağmen sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Fenerbahçe, yer aldığı D Grubu'nda 6. ve son maçlar öncesi üst turu garantiledi.
Sarı-lacivertli takım, mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5. tur ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'u 1-0 yenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.