ABD Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Nancy Pelosi: "Hayat amacım Trump'ın bir daha Beyaz Saray'a adım atmaması"

ABD, 5 Kasım'da gerçekleşecek kıran kırana bir seçime hazırlanıyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden adayı olan Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in arasında çekişmeli bir seçim yaşanacağı düşünülüyor.

Kamala Harris, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle yarışa girdi ve Demokrat Parti'nin 2024 seçimlerine giden yol haritasında Temsilciler Meclisi'nin eski başkanı Nancy Pelosi'nin ise Demokrat Parti üzerindeki etkisi hissediliyor.

ABD'li gazetecilerle bir araya gelen Pelosi, ABD'de siyasi şiddete son verilmesi çağrısında bulunan yeni kitabı "Güç Sanatı, Amerika'nın İlk Kadın Meclis Başkanı Olarak Hikayem" (The Art of Power, My Story as Americas First Woman Speaker of the House) hakkında konuştu.

"HAYAT AMACIM..." Biden, son ana kadar adaylıktan çekilme planı olmadığını söylemişti, ancak Biden'ı yarıştan çekilmesi için ikna eden isim büyük oranda Pelosi oldu. Pelosi, Donald Trump'ın bir kez daha ABD Başkanı olarak seçilmesinin önüne geçmek için çalıştığını ve "Bunu mümkün olan en nazik şekilde nasıl söyleyebilirim: Hayatımın amacı, bir daha onun asla Beyaz Saray'a adım atmaması" dedi. Pelosi, Biden'ın adaylıktan çekildiği bu çalkantılı dönemde onunla yaptığı görüşüp görüşmediğine ilişkin soruları yanıtlamayı defalarca kez reddetti ve Biden yarıştan çekildiğinden beri ikisi hiç konuşmadı.

Pelosi, Trump ile Biden'ın canlı yayındaki düellosunun ardından Temmuz ayının başlarında katıldığı bir programda Biden'ın adaylığını gözden geçirmesini söylediğinde Biden'ı zor durumda bırakmak gibi bir niyeti olmadığını söyledi. Biden, Demokrat Parti üyesi pek çok isimden adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrıların ardından Kongre'ye bir mektup yazmıştı ve bu mektup pek iyi karşılanmamıştı. Pelosi, Kasım ayındaki seçimin sadece Beyaz Saray için değil Kongre'deki kontrol için de tehlikeli olduğunu söyledi ve Biden için bir "zafer" görülmediğini dile getirdi. "Gerçekten daha iyi bir kampanya istiyordum ve onun önündeki seçenekler açıktı." ifadelerini kullandı. Biden'a Trump ile tartışma sahnesinde bu kadar erken bir araya gelmemesi gerektiğini söyleyen Pelosi, "Trump'ın canlı yayında kontrolsüz bir şekilde tüm yalanlarını söyleyeceğini biliyordum" dedi.