Hayat kurtaran müdahale! Dilini çıkarttı!

Çorum'un Osmancık ilçesindeki Kızılırmak Mahallesi, Sultan Abdülhamit Caddesi´nde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi.
OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Gülcan Yavuz (35) yönetimindeki otomobil ile Kenan Çalış (45) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.
DİLİNİN BOĞAZINA KAÇTIĞINI FARK ETTİ
Yere düşen Çalış bilincini kaybederken, taşıdığı boyalar da yola savruldu. Otomobilinden inip yardıma koşan Gülcan Yavuz, Çalış´ın dilinin boğazına kaçtığını fark etti.
MÜDAHALE EDİP DİLİNİ ÇIKARTTI
Yavuz, yaptığı müdahaleyle nefessiz kalan Kenan Çalış´ın dilini çıkartarak, nefes almasını sağladı.
HASTANEYE KALDIRILDI DURUMU İYİ
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çalış, Osmancık Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Kenan Çalış´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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