Hayat Van Eck'in büyükannesi, son yolcuğuna uğurlandı
Oyuncu Hayat Van Eck'in vefat eden büyükannesi Beliz Soysal, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi
Oyuncu Hayat Van Eck'in büyükannesi Beliz Soysal, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi.
Ayvalık’ın ilk turizmcilerinden biri olan Beliz Soysal için bugün ilçedeki Çınarlı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hayat Van Eck, annesi Güniz İşlek, aile yakınları ve çok sayıda turizmci katıldı.
Beliz Soysal, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Fotoğraflar: DHA, DepoPhoto