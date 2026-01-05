Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hayat Van Eck'in büyükannesi, son yolcuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Hayat Van Eck'in büyükannesi, son yolcuğuna uğurlandı

        Oyuncu Hayat Van Eck'in vefat eden büyükannesi Beliz Soysal, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 20:27 Güncelleme: 05.01.2026 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayat Van Eck'in acı günü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Hayat Van Eck'in büyükannesi Beliz Soysal, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında önceki gün yaşamını yitirdi.

        Ayvalık’ın ilk turizmcilerinden biri olan Beliz Soysal için bugün ilçedeki Çınarlı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Hayat Van Eck, annesi Güniz İşlek, aile yakınları ve çok sayıda turizmci katıldı.

        Beliz Soysal, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Fotoğraflar: DHA, DepoPhoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara semalarında gizemli cisim: İki arkadaş o anları kaydetti

        Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi.Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Adalıkuzu Köyü sakinleri Okan Kılıç ve arkadaşı Orhan Öztürk, 8 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gökyüzünde sarı renkte ve düzenli şekilde ilerleyen ışıklar gördüklerini öne sürdü. Kılıç, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerdeki cismin uydu ya da dron olmadığını savundu. (İHA)

        #Hayat Van Eck
        #Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından açıklamalar
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu!
        Süper Kupa'da ilk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar