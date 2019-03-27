Avustralya'da geçtiğimiz günlerde yılın en büyük şans oyunu gerçekleşti. 7 hafta boyunca devrederek 70 milyon dolara ulaşan büyük ikramiye bu hafta üçe bölündü ancak şanslı numaralar iki kişiyi zengin etti. Bunun nedeni ise talihlilerden birinin aynı numaraları 'yanlışlıkla' iki kez oynamasıydı.

Melbourne kentinde ismi açıklanmayan bir adam, yanlışlıkla aynı rakamlarla iki adet şans oyunu oynadı.

30 yıldır neredeyse her hafta aynı numaralarla şans oyunu oynayan adamın kuponu tutunca, 46.6 milyon dolar kazandı.

Eğer şanslı isim iki kupon yerine tek kupon hazırlamış olsaydı, ödül ikiye bölünecekti ve talihlilerden her biri 35 milyon dolara sahip olacaktı. Ancak şanslı kişi bu sayede kazancını yaklaşık 12 milyon dolar artırdı.

Hayatının en güzel hatasını yapan adam 46.6 milyon doların sahibi olurken, 23.3 milyon dolar kazanan diğer talihli ise kimliğini yetkililere henüz bildirmedi.

Büyük ödülün sahibi olan adam, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Buna inanamıyorum" sözleriyle heyecanını dile getirdi. Zengin olduktan sonra emekli olmayı düşündüğünü belirten talihli, parasını kesinlikle ailesiyle paylaşacağını da ekledi.

Şans oyunu organizatörünün sözcüsü Matt Hart, çekilişi 'olağanüstü' olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz yıl Oz Lotto kazanan 20 talihli toplamda 253.7 milyon dolar kazandı.