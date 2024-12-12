'Haydar Haydar' ile dinleyicisiyle buluştu

Türk müzik sahnesinin öne çıkan gruplarından Kafadar, merakla beklenen Bir Tanju Okan Efsanesi Albümünde 'Haydar Haydar' eseriyle kendine yer buldu.

Kafadar Grubu üyelerinden Timur Atasever, "Tanju Okan ile hep çalışmak isterdim o zamanlar yaşım küçük olduğu için olmadı onun projesinde olmak çok gurur verici" dedi. Çakı Restoran’da yapılacak Tanju Okan hayranları yemeğinde buluşup sohbet edeceklerini söyledi.