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        Haberler Müzik 'Haydar Haydar' ile dinleyicisiyle buluştu

        'Haydar Haydar' ile dinleyicisiyle buluştu

        Kafadar Grubu, 5'inci teklisi 'Haydar Haydar' ile müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 12.12.2024 - 09:42
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        Dinleyicisiyle buluştu
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        Türk müzik sahnesinin öne çıkan gruplarından Kafadar, merakla beklenen Bir Tanju Okan Efsanesi Albümünde 'Haydar Haydar' eseriyle kendine yer buldu.

        Kafadar Grubu üyelerinden Timur Atasever, "Tanju Okan ile hep çalışmak isterdim o zamanlar yaşım küçük olduğu için olmadı onun projesinde olmak çok gurur verici" dedi. Çakı Restoran’da yapılacak Tanju Okan hayranları yemeğinde buluşup sohbet edeceklerini söyledi.

        Kafadar Grubu, 14 şarkıdan oluşan Bir Tanju Okan Efsanesi 5'inci teklisi Haydar Haydar ile dinleyicisiyle buluştu.

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        #haydar haydar
        #Kafadar Grubu
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