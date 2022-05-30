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Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz

Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı. Kazılarda İstanbul için önemli ve ilk olma niteliği taşıyan Geç Helenistik Dönem'e ait bir mezar anıtı bulundu

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DHA
  • 01
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Haydarpaşa Garı'nda yaklaşık 300 dönümlük alanda 2018 yılında başlayan arkeolojik kazılarda sona yaklaşıldı. Yüzde 90'ı biten çalışmalarda yeni bir keşif yapıldı.

     
  • 02
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    DHA'nın haberine göre başladığı günden bu yana Cumhuriyet Dönemi'nden geriye doğru çok sayıda tarihi döneme ait yapı ve buluntuların ortaya çıkarıldığı kaza alanında bir ilk yaşandı. 
  • 03
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Kaynaklarda Khalkedon kentinin kuzey batı limanı olarak geçen alanda Geç Helenistik Dönem'e ait mezar anıtı bulundu.

     
  • 04
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Arkeolog Rahmi Asal, "Çalışmaların başlangıcından itibaren hem mimari kalıntılar, hem de diğer arkeolojik buluntular gelmeye başladı. 
  • 05
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Çok önemli bir noktada kazı çalışması yaptığımızı zaten biliyorduk. Kaynaklarda bu bölge Khalkedon'un kuzey batı limanı olarak geçiyor" diye konuştu.
  • 06
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    "İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"

    "Kazı çalışmalarına başladığımızda peronların arasında ipucunu gördüğümüz bir mimarı kalıntı vardı" diyen Asal, "Bu mimarı kalıntıyı o dönemde yanındaki küçük buluntular ve mimari özelliklerinden dolayı 'Helenistik Dönem'e ait bir kalıntı' diye tanımlamıştık. 
  • 07
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Döneminden emindik ama kesin olarak emin değildik. Bunun bir mezar anıtı olabileceğini düşündük ki, benzer örneğine Kadıköy Altıyol'da 1987'deki kazılarda rastlanmıştı.

     
  • 08
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Daha sonra kazılar ilerledikçe, peronlar da alındıktan sonra mimari bütünlük ortaya çıktı. Yaklaşık 5 gün önce yeni bir bulguyla karşı karşıya kaldık. Geç Helenistik Dönem'e ait bir mezar ortaya çıktı. Mezarın kendi içinde buluntuları da olduğu için dönemsel olarak çok net bir veri sağlıyor.

     
  • 09
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Mezar içindeki ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden, mezarın tarihini de netleştirebildik. Geç Helenistik Dönem'e ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz.
  • 10
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    Helenistik Dönem'e ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor" dedi.

     
  • 11
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    KAZININ YÜZDE 90'I BİTTİ

     

    Büyük oranda kazıyı bitirdiklerini ifade eden Asal, "Alana yönelik yeni bir proje çalışması devam ediyor. Bu projede eğer farklı noktaların kazılması istenmiyorsa kazının yüzde 90'ını, hatta daha fazlasını bitirmiş durumdayız. 
  • 12
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

    2-3 ana önemli noktada kazılara devam ediyoruz. Birisi burası. Bitince bu alanda bir arkeopark, belli noktalarda bir ya da iki müze yapılacak şeklinde bir öngörü var. Ancak kesinleşmiş bir şey değil" şeklinde konuştu.
  • 13
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 14
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 15
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 16
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 17
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 18
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 19
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 20
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 21
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 22
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 23
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 24
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 25
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 26
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
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    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
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    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 29
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...
  • 30
    Son dakika | Haydarpaşa Garı kazılarında büyük sürpriz: Geç Helenistik Dönem'e ait...

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