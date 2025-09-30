Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'nin ilçe kongresinde partisinden istifa ettiğini açıkladı.

DHA'da yer alan habere göre kongrede siyasette dürüstlüğün önemine değinen Başoğlu, şunları söyledi:

"Ben 20 yaşında babasız kaldım. 1987 yılında rahmetli babamın yanında bu işlere başladığımda bana öğüt verirdi. 'Oğlum, aklınla dilin aynı şeyi düşünüp söylemiyorsa kıymeti yok. Aklından geçeni dilinde söyleyeceksin ki o zaman kıymetli olsun' derdi" dedi. Geçmişte gündeme gelen bir olayla ilgili verilen mahkeme kararına değinen Başoğlu, "Bu mahkeme kararı o dönem bizleri tatmin etmişti, her şey kapanmış gitmişti. Buna şükür diyerek hayatımıza devam ettik. Ne zaman bana bir adaylık teklifi geldi, ben de milletvekillerimize ve il başkanına bu şahsın belediye meclis üyeliğinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü çok sık toplantılar oluyordu ve bu toplantıların benim için hayırlı olmayacağını üstüne basa basa belirttim."

"ORADA HİÇ KİMSE SESİNİ ÇIKARMADI"

CHP'nin Çorlu ilçesi kongresinde yaptığı uyarıları rağmen listede değişiklik yapılmadığını anlatan Başoğlu, "Orada hiç kimse sesini çıkarmadı. Listeler Ankara'ya gitti. Ankara'dan telefon geldi, Çorlu listesinde görev verileceği söylendi. Ben de hemen Hayrabolu'ya bir belediye başkan adayı bulunması gerektiğini, aksi halde adaylıktan çekileceğimi söyledim. Daha sonra devam etmem gerektiği belirtildi" dedi.