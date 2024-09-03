Hayvanlar aynada kendilerini tanıyabilir mi? Patili dostlarımızın kendi yansımalarına verdiği tepkilerin sebebi bakın neymiş!

İŞARET TESTİ

İşaret testi artık ayna öz farkındalığının en kesin kanıtı olarak kabul ediliyor. Diğer büyük maymunlar da bu testi geçmiştir. Orangutanlar 1973 yılında yapılan bir çalışmada kendilerini tanımış ve hatta vücutlarındaki işaretleri tespit etmişlerdir.