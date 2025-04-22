Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen Bebek'te Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Küçükköse, "Biz komşuyuz, arada çıkıp böyle yürüyüşler yapıyoruz" dedi

Habertürk Giriş: 22.04.2025 - 08:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:19 facebook

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