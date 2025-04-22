Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen Bebek'te
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Küçükköse, "Biz komşuyuz, arada çıkıp böyle yürüyüşler yapıyoruz" dedi
Giriş: 22.04.2025 - 08:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:19
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.Ekin Türkmen ve Hazal Filiz Küçükköse
"ARADA ÇIKIP YÜRÜYORUZ"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Filiz Küçükköse; "Biz komşuyuz, arada çıkıp böyle yürüyüşler yapıyoruz. Sağlık için diyelim bu yürüyüşlere" dedi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ