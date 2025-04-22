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        Haberler Objektife Takılanlar Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen'in Bebek buluşması - Magazin haberleri

        Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen Bebek'te

        Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Küçükköse, "Biz komşuyuz, arada çıkıp böyle yürüyüşler yapıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 08:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 08:19
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        Komşular yürüyüşte
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hazal Filiz Küçükköse ile Ekin Türkmen, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        Ekin Türkmen ve Hazal Filiz Küçükköse
        Ekin Türkmen ve Hazal Filiz Küçükköse

        "ARADA ÇIKIP YÜRÜYORUZ"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hazal Filiz Küçükköse; "Biz komşuyuz, arada çıkıp böyle yürüyüşler yapıyoruz. Sağlık için diyelim bu yürüyüşlere" dedi.

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        #Hazal Filiz Küçükköse
        #ekin türkmen
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