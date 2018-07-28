Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, bir arkadaşıyla akşam yemeği için mekan arayan Hazal Filiz Küçükköse, boşanma davasını hakkında gizlilik kararı olduğu için konuşmak istemedi.

Güzel oyuncu, sadece, "Yeni sezon için güzel bir proje ile görüşüyorum" demekle yetindi.

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