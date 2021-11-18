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Haberler Magazin Hazal Filiz Küçükköse tek başına alışveriş turunda: Evde canım sıkıldı - Magazin haberleri
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Hazal Filiz Küçükköse tek başına alışveriş turunda

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Tek başına alışveriş turuna çıkan Küçükköse, "Evde biraz canım sıkıldı, öyle yalnız başına alışveriş yapıyorum" dedi

Hazal Filiz Küçükköse tek başına alışveriş turunda: Evde canım sıkıldı - Magazin haberleri
"Evde canım sıkıldı"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kıyafet seçimiyle adeta siyahlara bürünen Küçükköse, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

33 yaşındaki oyuncu, "Evde biraz canım sıkıldı, öyle yalnız başına alışveriş yapıyorum. Birkaç bir şey aldım, birazdan evime gideceğim." diye konuştu.

"DEĞERLENDİRME AŞAMASINDAYIM"

Ayrıca gelen projeleri değerlendirdiğini belirten Hazal Filiz Küçükköse, "İnşallah güzel şeyler olacak, değerlendirme aşamasındayım." ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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