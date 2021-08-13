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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kuaföre gelen Küçükköse, yeni bir proje için düşünce aşamasında olduğunu ifade etti.

Muhabirlerle sohbet eden ve saçlarına bakım yaptırdığını ifade eden oyuncu, ardından aracına binerek, hızla gözlerden kayboldu.

"KENDİ GÜCÜMÜN FARKINA VARDIM"

Geçtiğimiz günlerde aşk hayatı ile ilgili de konuşan oyuncu, "Uzun süredir hayatımda kimse yok. Bir süre de olmayacak. Böyle iyi hissediyorum. Biraz kendi gücümün farkına vardım, sakinleştim ama bir ilişkim olacaksa da birbirimizi anlayabileceğimiz, aynı bakış açısı olan bir ilişkiye de açığım" ifadelerini kullanmıştı.

"ARTIK BU DURUMA ALIŞTIM"

Gazetecilerin, "Pandemi döneminde özlem duyduğunuz bir şey oldu mu?" sorusuna yanıt veren Hazal Filiz Küçükköse, "Artık bu duruma alıştım. Sanki normal olan buymuş gibi geliyor ama özgürce dolaşmayı çok özledim" demişti.