Kara Sevda, Günahkar, Rüya, Deniz Yıldızı, Beni Affet gibi projelerde boy gösteren, son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı adlı dizide rol alan Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi güzellikleriyle sosyal medyayı sallıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı 'Hangisi Hazal?' diye soruyor.