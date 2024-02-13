Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin kızı Leyla Süreyya 1 yaşında: Güneş gibi doğup, dünyamızı aydınlattın
Hazal Kaya ile Ali Atay çiftinin kızı Leyla Süreyya 1'inci yaşına girdi. "Canım kızım, kalbim Süreyya'm. Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu hala inanamıyorum" ifadelerini kullanan Kaya, yayımladığı fotoğraflarla kızının yüzünü ilk kez gösterdi
6 Şubat 2019'da evlenen oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay, ilk çocukları Fikret Ali'yi aynı yıl kasım ayında, kızları Leyla Süreyya'yı da 2023'te kucaklarına almıştı.
Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızı Leyla Süreyya 1'inci yaşına girdi. Kızının doğum gününe özel duygusal bir mesaj yayımlayan Kaya, aynı zamanda yayımladığı fotoğraflarda Leyla Süreyya'nın yüzünü ilk kez gösterdi.
"GÜNEŞ GİBİ DOĞUP DÜNYAMIZI AYDINLATTIN"
Hazal Kaya, kızı Leyla Süreyya'ya "Canım kızım, kalbim Süreyya’m... Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu, hâlâ inanamıyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin" sözleriyle seslendi.