Hazal Kaya - Ali Atay çiftinin kızı Leyla Süreyya 1 yaşında: Güneş gibi doğup, dünyamızı aydınlattın

"GÜNEŞ GİBİ DOĞUP DÜNYAMIZI AYDINLATTIN"

Hazal Kaya, kızı Leyla Süreyya'ya "Canım kızım, kalbim Süreyya’m... Sen güneş gibi doğup dünyamızı aydınlatalı tam bir yıl oldu, hâlâ inanamıyorum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin" sözleriyle seslendi.