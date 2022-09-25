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Hazal Kaya'dan yeni paylaşım

Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Fikret Ali adında bir oğlu bulunan Hazal Kaya, ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. 4 aylık hamile olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu 

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  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 6 Şubat 2019'da 5 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. Aynı yıl kasım ayında oğulları Fikret Ali'yi kucaklarına alan ünlü çift, şimdilerde ikinci bebeklerini bekliyor.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    4 aylık hamile olan Kaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    Asansörde ayna karşısında objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, büyüyen karnını takipçileriyle paylaştı.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    BEBEĞİNİN ADINI AÇIKLADI

    Geçtiğimiz haftalarda gittiği Melike Şahin konserinde gazetecilerle sohbet eden ve ilk kez doğacak çocuğunun cinsiyetini açıklayan Kaya, bu kez kızının adını duyurmuştu.

    Hazal Kaya, Instagram'dan yayınladığı bu fotoğrafında da, "Nasıl ilk ben duyuramadım ama! Sürpriz yumurta yükleniyor! Leyla geliyor!" ifadelerini not düşmüştü.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "KARNIM BİLE TAM ÇIKMADI DAHA"

    Kaya, ayrıca "İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz. Karnım bile tam çıkmadı daha..." demişti. 
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

    Kaya, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyordu. Ancak ünlü oyuncunun bir süredir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

    Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde yayınladığı gönderi ile suskunluğunu bozmuştu. Kaya, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle sosyal medyaya ara verdiğini ifade etmişti.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "FİZİKSEL OLARAK AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

    Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı vallahi... Fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem sadece, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu. Ayrıca 9'a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayatta tutunmaya çalışıyorum. Ay, çok güzel şeyler geliyor. Neyse... Böyleyken böyle. İki, üç haftaya toparlarım gibi; yani umarım! Öptüm" şeklinde konuşmuştu.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"

    Öte yandan daha önce ikinci kez anne olmayı çok istediğini dile getiren ve kız bebek arzulayan Kaya, daha önce eşi Ali Atay'a olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri anlatmıştı.

    İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    *Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.

    *Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...

    *Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "ÇOK FAZLA TAKINTIM VAR"

    *Gece 1'de uyanıp, beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şu an o saat değil' diyorum.

    *Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.

    *Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "ALİ İLE OYUNCULUKLARI ELEŞTİRİYORUZ"

    *Hamileyken dışarıda bir kadın bana 'Normal doğuruyoruz değil mi?' dedi. Çok sinirlendim. Ne münasebet ya!

    *Ali ile oyunculukları eleştiriyoruz. Mezar kazıp, gömüyoruz...

    *Oğlum abuk sabuk birini koluna takıp, getirirse Ali yanımda olsun ve beni tutsun isterim. Yapamam yani... Ben gelemem öyle şeye...

    *Favori 'Aşk-ı Memnu' karakterim Firdevs Yöreoğlu... Kraliçe ya! Hep haklı, hep doğru söylüyor.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "BEN FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR!"

    *Eskiden magazin çok vahşiydi. Bir dış ses vardı ya, insanlar hakkında neler söylüyordu. Bunu söylüyor olamazsın!

    *Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden...
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "FİKO HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"

    *Fiko hayatımda çok şey değiştirdi. Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' başlıyor. Sonra öğreniyor... Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "ADAMIN EVİNDEN ÇIKMADIM!"

    *Biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un finalinde karşılaştık. Ben Ali'yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık, ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. 'Bizimle otursana.' demişim ama aramızda bir şey olmadı.

    *Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik. O gün, bugün işte... Sonra kına gecemiz o evde oldu, düğün o evde oldu, çocuk o evde oldu... Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "VERTİGO SANDIM, HAMİLEYMİŞİM"

    2019'da oğlunu dünyaya getiren Hazal Kaya da daha önce, "Planlı mı oldu?" sorusuna, "Çok istiyorduk. Vertigo diye hastaneye gittim, hamile olduğumu öğrendim" şeklinde yanıt vermişti.
  • Hazal Kaya'dan yeni paylaşım! 4 aylık pozu... - Magazin haberleri

    "ANNELİĞİN KUTSANMASINDAN RAHATSIZ OLUYORUM"

    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)’nın Türkiye ofisine ait Instagram hesabında canlı yayına katılan Kaya, ses getiren açıklamalarda da bulunmuştu. Kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

    Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.

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