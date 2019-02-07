Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu yönetmen-oyuncu Ali Atay ile dünyaevine girdi. Mecidiyeköy'de bir otelde düzenlenen tören, dostlarının katılımıyla gerçekleşti.
Hazal Kaya, sade gelinliği ve tarzı ile dikkat çekti.
ÜNLÜ ÇİFTTEN ANLAMLI HAREKET
Çift, nikah şekeri dağıtmak yerine Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne bağış yaptı. İkilinin bu anlamlı hareketi dikkatlerden kaçmadı.
Düğünden kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.
"ÇEYREK TAKTIM, 50 TL GERİ ALDIM"
Atay'ın Leyla İle Mecnun dizisindeki rol arkadaşı Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı, "Bu geceden geriye kalan... Kankişin düğünündeyiz, oğlan tarafıyız. Çeyrek taktım, 50 TL geri aldım" notuyla takipçileriyle paylaştı.
"O BENİM SÜPER KAHRAMANIM"
Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, “İçine kapalı bir çiftiz. Kendi minik dünyamız var. Birbirimize iş konusunda çok güveniriz. Çok huzurlu ve birbirine güvenen bir çiftiz. Hastalık döneminde Ali, annem ve ben çok zorlu bir süreç yaşadık ve atlattık. O insanı aile yapan şey. Yaşadığımız deneyimde Ali resmen süper kahraman gibiydi. Hayatımda olduğu için her gün şükrediyorum” demişti.
"AŞK, HAYATIMIN EN GÜZEL YERİNDE"
Uzun zamandır Ali Atay’la birlikte olan Kaya, “Şu anda aşk, hayatımın en güzel yerinde duruyor! Keyfim çok yerinde, şahane bir dönem benim için” ifadelerini kullanmıştı.
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