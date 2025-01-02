Hazal Kaya, masa altında üzüm yiyenleri kıskandı

İki çocuk annesi Hazal Kaya, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir mücadele ettiği bel fıtığı sorununa çözüm bulmak için ameliyat masasına yatmıştı.

"SIKINTIDAN DUDAKLARIMI YEDİM"

Ameliyat sonrası istirahat eden Hazal Kaya, yeni yılı da evinde karşıladı. Sağlığın önemine dikkat çeken bir mesaj yayımlayan oyuncu; "Nekahat sürecinden bildiriyorum. Sıkıntıdan dudaklarımı yedim, parçaladım gördüğünüz üzere... Masa altına giremediğim için üzüm yeme işi yattı buna biraz canım sıkkın. Görüyorum aranızda üzüm yerken nar kıranlar filan olmuş... Geri bildirim yapın dilekler tuttu mu ne oldu seneye değerlendireceğim diye umuyorum. Her şeyin başı sağlık yaa vallahi" dedi.