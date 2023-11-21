Hazal Kaya: Sadece ağlıyorum
Hazal Kaya, kedisi Leyla'nın öldüğünü duyurdu. Üzüntüsünü dile getiren ünlü oyuncu, "Hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek, biliyorum" dedi
6 Şubat 2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Kaya, mart ayında da Leyla Süreyya adını verdiği kızına kavuşarak, ikinci kez anne olmuştu. Ünlü oyuncu, bu mutlulukların ardından kedisi Leyla’nın ölmesiyle büyük üzüntü yaşadı.
"SADECE AĞLIYORUM"
Hazal Kaya, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile kaleme aldı. Kedisi Leyla'nın fotoğraflarını paylaşan Kaya, "Benim güzel kızım, 12 yıllık ev arkadaşım, Leyla’m... Yetişkin hayatımın tamamında sen vardın. Birlikte büyüdük, ailemiz büyüdü, çocuklara birlikte baktık, bir an olsun elimi bırakmadın, hepimizi çok sevdin. Teşekkür ederim benim güzelim. Yatağına, hep yattığın yerine bakarak ağlıyorum sadece. Bu özlem hiç bitmeyecek biliyorum. Seni çok seviyorum..." dedi.
"KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"
Öte yandan Kaya, daha önce eşi Ali Atay'a olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri anlatmıştı.
İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
* Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.
* Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...
* Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.
"ÇOK FAZLA TAKINTIM VAR"
* Gece 1'de uyanıp, beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şu an o saat değil' diyorum.
* Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.
* Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.
"BEN FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"
* Eskiden magazin çok vahşiydi. Bir dış ses vardı ya, insanlar hakkında neler söylüyordu. Bunu söylüyor olamazsın!
* Ben feci kocam köylüyümdür. Çok aşığım ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden...
"FİKO' HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRDİ"
* Fiko hayatımda çok şey değiştirdi. Daha cesur hissediyorum. Daha her şeyi yapabilir buluyorum kendimi. Bir de çok tatlı bir tip. Sıfır bir şey geliyor dünyaya. Önce 'Bunu hayatta tutmalıyım' başlıyor. Sonra öğreniyor... Bu çok keyifli bir yolculuk. İnsanlara karşı daha yumuşadım. Eskiden çok sinirleniyordum.
"ADAMIN EVİNDEN ÇIKMADIM"
* Biz Ali ile Leyla ile Mecnun'un finalinde karşılaştık. Ben Ali'yi çok beğendim. Sonra bir arkadaşımızın doğum gününde karşılaştık, ben yine çok beğendim. O zaman biraz sarhoştum. 'Bizimle otursana.' demişim ama aramızda bir şey olmadı.
* Kendi yazdığı bir film için benimle görüşmek istedi. Magazin var diye ben onun evine gittim. Öyle bir araya geldik. O gün, bugün işte... Sonra kına gecemiz o evde oldu, düğün o evde oldu, çocuk o evde oldu... Senaryo okumaya gittim, adamın evinden çıkmadım gibi bir şey oldu.
Fotoğraflar: Instagram