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Hazal Kaya: Uyumuyor

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali ile videosunu sosyal medya hesabından yayınladı. Kaya, "Uyumuyor" notuyla yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti

Hazal Kaya
HABERTURK.COM

Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019'da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kasım ayında bebekleri Fikret Ali'yi kucaklarına aldı.

"UYUMUYOR"

Geçtiğimiz günlerde setlere dönen Kaya, 10 aylık oğlu ile videosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fikret Ali'yi uyutma çabasında başarılı olamayan oyuncu, o anları "Uyumuyor" notuyla yayınladı. Hazal Kaya, yaptığı paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

"ANNELİĞİN KUTSANMASINDAN ÇOK RAHATSIZ OLUYORUM"

Öte yandan kadınlara uygulanan psikolojik şiddeti eleştiren Kaya, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

Doğurmak istemeyebilirdim. Bu beni daha az kadın yapmazdı. Anne olmak istemeyen kadınları daha az kadın yapmıyor. Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum.

Bunun da kadınlara bir baskının yolu olduğunu düşünüyorum. Dünyada herhangi bir canlıya karşılıksız emek veren herkes benim için annedir.

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