Hazal Subaşı: Güzel gel 2026
Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil fotoğraflarını paylaşarak 2026 için iyi dileklerini paylaştı
Giriş: 31.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:56
2026’ya sayılı saatler kala ünlü oyuncu Hazal Subaşı, geride bırakmaya hazırlandığı 2025'e sosyal medya paylaşımlarıyla veda etti.
Bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Subaşı, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı.
Yeni yıla dair duygularını da paylaşan oyuncu, gönderilerine; "Güzel gel 2026. Mutlu yıllar" notunu ekleyerek iyi dileklerini dile getirdi.
