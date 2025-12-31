Habertürk
        Hazal Subaşı: Güzel gel 2026 - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı: Güzel gel 2026

        Hazal Subaşı, sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil fotoğraflarını paylaşarak 2026 için iyi dileklerini paylaştı

        Giriş: 31.12.2025 - 18:56 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:56
        "Güzel gel 2026"
        2026’ya sayılı saatler kala ünlü oyuncu Hazal Subaşı, geride bırakmaya hazırlandığı 2025'e sosyal medya paylaşımlarıyla veda etti.

        Bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Subaşı, sevgilisiyle birlikte çıktığı tatilden fotoğraflar paylaştı.

        Yeni yıla dair duygularını da paylaşan oyuncu, gönderilerine; "Güzel gel 2026. Mutlu yıllar" notunu ekleyerek iyi dileklerini dile getirdi.

        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç
