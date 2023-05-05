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Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi

5 yıl aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü'den geçtiğimiz aralık ayında ayrılan Hazar Ergüçlü, müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir birlikteliğe başladı

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  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı. 
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    5 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hazar Ergüçlü'nün yalnızlığı uzun sürmedi.
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    Hazar Ergüçlü, Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    Hazar Ergüçlü ile Kutay Soyocak, Beyoğlu'ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla yemek yedi.
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    "YIPRANMA YAŞADIK"

    Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü, fikir ayrılıkları nedeniyle birlikteliklerini sonlandırmıştı. Ergüçlü, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama 5 yıllık bir yıpranma yaşandı. Onur hâlâ her şeyim, ailemden biri gibi, arkadaşlığımız devam ediyor" demişti.
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    "BİR ARAYA GELİP, KARAR VERDİK"

    Hazar Ergüçlü'nün ardından Onur Ünlü de konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü, "Hazar ile devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük. Olmayınca olmuyor. Bunun özel bir sebebi yok. Bir araya gelerek, düşünüp karar verdik" şeklinde konuşmuştu.
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    "ÖZEL HAYATIMIZLA GÜNDEME GELMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

    Geçen haftalarda Bloomberg HT'de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Onur Ünlü, Altaylı'nın "Özel hayatınızla ilgili çok uğraşıyorlar" yorumu üzerine şunları söylemişti: Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz. Buradan bir şey çıkmayınca daha da sinirleniyorlar. Bir sorun olsa belki bir-iki vurup, bırakacaklar bizi ama bilemiyorum.
  • Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yeni sevgilisi! Şarkıcıya aşık oldu - Magazin haberleri

    "ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENDİM"

    Hazar Ergüçlü daha önce de "Onur'dan provokatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor, hiç bırakmıyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklında başka bir şey varken konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın. Sürekli hazır ve burada olman gerekiyor. O provokatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla da gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

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