Türkiye'miz doğasıyla gerçekten çok güzel, Hazar Gölü de bu güzelliklerden bir tanesi. Buranın güzelliğini herkes yaşayıp anlatmalı. Buraya gelen herkesin çok mutlu ve memnun olduğunu görebiliyoruz insanlardan. Buraya gelen insanlar değişik bir atmosfer yaşayacak" dedi.