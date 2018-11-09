7 Kasım'daki tahvil ihracıyla birlikte bu yıl yurtiçi piyasalardan toplam 7.7 milyar dolar borçlanan Hazine 12 ve 13 Kasım'daki 3 tahvil ihalesinin yapılmamasına karar verdi.
Yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere, 2018 yılı Hazine Finansman Programında yurt dışı piyasalardan 6,5 milyar ABD Doları tutarında borçlanma yapılması öngörülmüş olup 7 Kasım 2018 tarihinde tamamlanan 1,5 milyar Avro tutarındaki tahvil ihracı ile birlikte toplam 7,7 milyar ABD Doları tutarında dış borçlanma gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine Finansman ihtiyacı azaltılmıştır.
Bu çerçevede, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla, 31 Ekim 2018 tarihli İç Borçlanma Stratejisinde 12 Kasım 2018 tarihinde ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli Devlet tahvili ihalesi ile 13 Kasım 2018 tarihinde ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli Devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalelerinin yapılmamasına karar verilmiştir." denildi.
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