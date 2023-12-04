Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" ifadesini kullandı

Anadolu Ajansı Giriş: 04.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:30 facebook

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