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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasımda da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu bildirerek, "Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:30 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:30
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        "Enflasyonda ciddi momentum kaybı"
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        Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

        "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.

        Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

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