Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları ne?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte adayların merak ettiği başvuru tarihleri ve aranan şartlar da netleşti. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuru detayları...
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 250 müfettiş yardımcısı alımı için düğmeye bastı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilan sonrası, başvuru takvimi ve alıma ilişkin kriterler adayların gündemine taşındı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları ne? Detaylar haberimizde...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi internet sitesinden (https://www.hmb.gov.tr) 9-18 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026 günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün öncesinde Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da alınacak.