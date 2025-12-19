Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 müfettiş yardımcısı alımı başvuruları ne zaman alınacak, şartları ne?

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde, mühendislik fakülteleri mezunları için de test usulünde 11 Nisan 2026 günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı yer ve saatleri en az 10 gün öncesinde Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava da alınacak.