Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hijyen ürünlerindeki stokçuluk ve fiyat artışı şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." denildi.
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