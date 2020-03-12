Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan fiyat açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hijyen ürünlerindeki stokçuluk ve fiyat artışı şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı

hazine
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle hijyen ürünlerindeki stokçuluk ve fiyat artışı şikayetleri üzerine bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız VİMER-189 ihbar hattında uzman bir ekip görevlendirilmiştir. Konu ile ilgili şikâyetlerinizi hattımıza iletebilirsiniz." denildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABER: Kolonyaya hücum sonrası piyasada bulunamıyor!
İŞ-YAŞAMKolonyaya hücum etil alkolü vurdu
Son dakika Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan: Denetim başladı, hapis cezası var!
SON DAKİKA HABER: Asırlık üreticiden kolonya fiyatları açıklaması
İŞ-YAŞAMAsırlık üreticiden kolonya fiyatları açıklaması
İTO Başkanı Avdagiç: "Koranavirüs sonrası siparişleri yetiştirmek için mesaileri artırdık"
İŞ-YAŞAM"Siparişlerin yetişmesi için mesaileri artırdık"
İş gücü dünya genelinde israf ediliyor
İŞ-YAŞAMİş gücü dünya genelinde israf ediliyor
BMD: "Önlemler sayesinde koronavirüsün olumsuz etkilerini bugüne kadar çok az hissettik"
İŞ-YAŞAM"Koronavirüsün etkilerini çok az hissettik"
Hazır giyime milyar dolarlık korona darbesi
İŞ-YAŞAMHazır giyime de sıçradı!
İstanbul Perakendeciler Derneği: Stok sorunu yok, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz
İŞ-YAŞAM"Stok sorunu yok, fırsatçılığa izin vermeyeceğiz"
Bakanlık tarımda teknoloji geliştirme projelerine destek verecek
İŞ-YAŞAMTarımda teknoloji projelerine destek
Bursa'daki mobilya fuarı koronavirüs sebebiyle ertelendi
İŞ-YAŞAMBursa'daki fuara koronavirüs engeli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X