Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, kadro dağılımı nasıl?
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağının müjdesini verdi. Personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, kadro dağılımı nasıl?
Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak.14 çözümleyici sistem programcısı, 13 programcı, 3 mütercim-tercüman, 22 mühendis, 128 büro personeli, 202 destek personeli, 28 koruma ve güvenlik görevlisi ile 46 tekniker olmak üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı detayları
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı pozisyonlarına başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Giriş sınavı, sözlü usulle 17 Şubat-7 Mart 2025'te Ankara'da yapılacak.
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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
-14 çözümleyici sistem programcısı,
-13 programcı,
-3 mütercim-tercüman,
-22 mühendis,
-128 büro personeli,
-202 destek personeli,
-28 koruma ve güvenlik görevlisi
-46 tekniker