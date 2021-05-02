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Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın bir tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek
AA

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (623 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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