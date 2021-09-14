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Haberler Gündem Eğitim Hazır Bulunuşluk Sınavı 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ne zaman yapılacak?
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Hazır Bulunuşluk sınavı 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ne zaman yapılacak?

Hazır Bulunuşluk Sınavı tarihleri belli oldu! Uzaktan eğitim süreci sonrası öğrencilerin seviyesini ölçme amaçlı olarak ilki 11 - 12 Eylül tarihlerinde yapılan Hazır Bulunuşluk sınavı şimdi de 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yapılacak. Peki, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda Hazır Bulunuşluk sınavı ne zaman?

Hazır Bulunuşluk Sınavı 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ne zaman yapılacak?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince, İstanbul genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu çerçevede Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından sınava ilişkin yapılan açıklamada tarihlerde netleşti. İşte 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda 11 - 12 Eylül tarihlerinde yapılmış olan Hazır Bulunuşluk Sınavı'nın diğer sınıflar için belirlenen tarihi...

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NE ZAMAN?

18-19 Eylül'de 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe), Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden her ders için 15 soruluk hazır bulunuşluk uygulaması, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilecek. 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için ayrıca 25-26 Eylül'de Destekleme ve Yetiştirme kursları hazır bulunuşluk uygulaması da yapılacak.

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