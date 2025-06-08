Haziran evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Haziran ayının başlamasıyla birlikte evde bakım maaşı alan vatandaşlar ödemelerin hesaplara yatıp yatmadığını sorgulamaya başladı. Aylık 10 bin 125 TL olarak ödenen bu destekten her ay binlerce hak sahibi faydalanıyor. Gözler şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki, 2025 Haziran ayı evde bakım maaşları yatırıldı mı? İşte, merak edilen ayrıntılar...
Haziran ayının başlamasıyla birlikte evde bakım maaşlarına dair araştırmalar yeniden gündeme geldi. Her ay düzenli olarak ödenen bu destek, bakım hizmeti veren aileler için önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından, 2025 Haziran ayı evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediği konusu merak konusu oldu. İşte, Haziran evde bakım maaşlarına dair güncel durum ve detaylar...
HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılıyor. Haziran evde bakım maaşı henüz yatırılmadı.
E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.