Haziran SED ödemeleri yatıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödeme takvimi ile sorgulama ekranı
Haziran SED ödemeleri bugün itibarıyla hesaba yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. İşte, SED ödemesi sorgulama ekranı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaba yatırıldığı duyuruldu. Peki, SED ödemesinin yatıp yatmadığını nereden sorgulanır? İşte, 2025 Haziran SED ödemesi detayları ile sorgulama ekranı...
SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.
Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal Ekonomik Destek” hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.
Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.