Haziran SED ödemeleri yatıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED ödeme takvimi ile sorgulama ekranı

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal Ekonomik Destek” hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, bu kapsamda, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için haziran ayına ilişkin 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık” dedi.

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