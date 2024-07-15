Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aylık sıcaklık değerlendirmesi verilerine göre; 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı 21.8 derece olan Türkiye'de, 2024 Haziran'da ortalama sıcaklık 25.4 derece gerçekleşti.

DHA'da yer alan habere göre en düşük sıcaklık 0 derece ile Göksun'da, en yüksek sıcaklık 47.8 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü. Haziran ayında ortalama sıcaklıklar, Doğubayazıt çevresinde mevsim normallerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti.

ORTALAMANIN 3.6 DERECE ÜZERİNE ÇIKTI

2024 yılı Haziran ayı, 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalamasının 3.6 derece üzerinde kaydedildi. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı, bu rakama en yakın olan 2019 yılı Haziran ayından 2 derece fazla oldu.

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2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklığı, son 53 yılın en sıcak haziranı olarak kayıtlarda yer aldı. 2024 yılı Haziran ayı ortalama sıcaklıkları ülkenin kuzey kıyı kesimlerinde 21-24 derecelik sıcaklık bandında, güney kıyı kesimlerinde 27-33 derecelik sıcaklık bandında, güneydoğu kesimlerinde 30-36 derecelik sıcaklık bandında oldu.